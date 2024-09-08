薔薇のチョコレートブランド『メサージュ・ド・ローズ』は、2024年「秋の味覚」をテーマに、秋の豊かな実りや彩りを感じるショコラシリーズを9月13日よりオンラインショップで販売します。 メサージュ・ド・ローズ 「ショコラシリーズ」  薔薇のチョコレートブランド『メサージュ・ド・ローズ』は、2024年「秋の味覚」をテーマに、秋の豊かな実りや彩りを感じるショコラシリーズを9月13日よりオンラインショップで