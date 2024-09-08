◇セ・リーグヤクルト5―3阪神（2024年9月8日神宮）ヤクルトの2年目・沢井がうれしいプロ初本塁打を放った。2―0で迎えた3回2死一、二塁。阪神先発・西勇が投じた内角のスライダーを思い切り振り抜き、右翼スタンドへ1号3ランを運んだ。貴重な追加点でチームの連敗ストップに貢献し「リラックスして打席に入ることができ、力まずスイングできた。一本打てたことは良かった」と喜んだ。中京大から22年ドラフト3位で入