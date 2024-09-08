元欅坂４６の女優・長濱ねるが７日、自身のインスタグラムを更新。激変したギャル姿でピースサインを繰り出すショットを公開し、ファンを驚かせた。長濱はインスタグラムで、「ぎゃう」と一言だけつづり、２枚の写真を投稿。肩＆ヘソ出しファッションに焦げ茶色のロングヘア、くっきりのアイメイクを施し、見事にギャルに変身してピースサインを見せた。インスタグラムのストーリーズでは「ヘア＆メイクアップアーティストの岡