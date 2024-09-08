フジテレビ「だれかｔｏなかい」が８日放送され、次回９月２２日放送に、Ｋｉｓ-Ｍｙ-Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔が出演することが告知された。ＭＣの中居正広と、ジャニーズ時代の後輩、藤ケ谷の共演にＳＮＳが沸いている。中居の正面に藤ケ谷が、中居の隣には、透け感が美しい白いブラウスを着たショートボブの美女が。顔がアップになると、女優・内田有紀（４８）で、「そのアホな顔やめてもらえる（笑）」「中居君ってさ、雑よね」