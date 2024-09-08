8日、國學院大学法学部に在学中の井上 登美（いのうえ とみ）さんが、自身のSNSを更新。セント・フォースsprout所属を公表しました。【写真を見る】【井上登美】現役大学生がセント・フォースsprout所属を発表「夢に向かって精一杯精進いたします」井上さんは、【ご報告】と書き出し、「この度、セント・フォースsproutに所属させていただくことになりました」と報告。続けて、「素敵なご縁と皆様への感謝を忘れず、夢に向かって精