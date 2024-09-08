台湾の法務部（法務省）調査局は3日、台湾でハイテク分野の人材を違法に引き抜き、機密を盗んだ疑いのある中国企業8社に対して一斉捜査を行った。地元メディアが伝えた。台湾・中央通信社によると、調査局は台北、新北、士林、新竹の4カ所の地方検察署（地検）に指揮を要請し、8月19日から30日にかけて計30カ所を捜索。延べ65人に聞き取りを行った。 8社のうち、上海瀚薪科技は中国の政府系半導体投資ファンドの子ファンドや中国財