中国の酒泉衛星発射センターから打ち上げられた再使用型の試験宇宙機が6日、軌道上を268日間飛行した後、予定の着陸場に無事着陸した。今回の試験の成功は、中国の再使用型宇宙機技術が徐々に成熟し、今後は宇宙の平和利用に向けてよりスピーディーで廉価な往還方式を提供できることを意味している。新華社が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/AK）