ヨーロッパの夏の移籍市場は一部の国を除いてほぼ締め切られた。移籍は至る所にさまざまな思惑があり、希望するクラブに行けないなどの難しさもあるが、一方で監督との個人的な関係の深さからすんなり決まってしまうこともある。ここでは、これまで同じ監督のもと「2つ以上の異なるクラブでプレーした選手」たちを見ていきたい。フランチェスコ・アチェルビ関係が深い監督：シモーネ・インザーギ遅咲きのDF、フランチェスコ・アチ