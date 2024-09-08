お笑いタレント・有吉弘行（50）がパーソナリティーを務める8日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。28日、16年ぶりの復活を果たすテレビ朝日「内村プロデュース」収録現場での“裏話”を語る場面があった。久々の収録に臨んだという有吉だったが「今の人は知らないけど、昔見てた人は“うわ、懐かしいなあ”って思うことが結構いっぱいあって」と往年のファンが喜ぶ内容になっていると告