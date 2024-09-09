沖縄県宜野湾市長選で通算3回目の当選を確実にし、万歳する佐喜真淳氏＝8日夜、宜野湾市米軍普天間飛行場を抱える沖縄県宜野湾市の市長選が8日投開票され、普天間の名護市辺野古移設を容認する元市長佐喜真淳氏（60）＝自民、公明推薦＝が、反対派の玉城デニー知事を支える勢力「オール沖縄」が擁立した新人の元市議桃原功氏（65）＝立民、共産、社民、沖縄社大推薦＝ら2人を破り、通算3回目の当選を果たした。辺野古移設の是非