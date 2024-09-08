立憲民主党の泉健太代表（50）の任期満了に伴う代表選が9月7日に告示され、23日に投開票が行われる。自民派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、自民が厳しい世論の批判に晒される中、立憲民主の代表選びに国民の注目が集まる。代表選には、枝野幸男前代表（60）、野田佳彦元総理（67）、また、泉健太代表（50）、また、江田憲司元代表代行（68）と一本化の協議を続けていた当選1回の吉田晴美衆院議員（52）の4氏が出馬表明し