＝LOVE ＝LOVEが、2017年9月のメジャーデビューから7周年を迎え、9月7日・8日の2日間にわたって、＝LOVE 7周年コンサート「＝LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を神奈川県・Kアリーナ横浜で開催した。この記事では８日の公演の模様をレポートする。【写真】「＝LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の模様オープニングでおなじみの「Overture」が鳴り響いたのち、かぼちゃの馬車を模したステージ上の巨大