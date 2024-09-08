脚本家の三谷幸喜氏が８日放送のフジテレビ系「だれかｔｏなかい」（日曜・午後９時）に出演した。ＭＣの中居正広にいきなり「あれを言わなきゃいけない。『古畑』の黒塗りの件、何か（思う？）…」と、三谷氏が脚本を手がけた名作ドラマ「古畑任三郎」が再放送された際、中居らＳＭＡＰメンバーが犯人を務めた回でメンバーの写真だけが黒塗りにされ、物議を醸した件を、いきなり口に。この発言に「その話をするの？」と苦笑