EV総合サービスのオンラインプラットフォームを開設予定三菱商事と三菱ふそうトラック・バス、三菱自動車の3社が共同出資した新会社「イブニオン」が2024年9月4日、EV関連のサービス提供を同年10月に開始すると発表しました。事業説明会で将来構想を語るイブニオンの窪田賢太社長イブニオンは、脱炭素社会の実現に向けてEV導入の動きが活発化する中、より多くのユーザーにEVに関するサービスや情報を提供することを目的として
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