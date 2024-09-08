中国商務部、オランダの半導体輸出規制拡大に不満表明中国商務部。（北京＝新華社記者/李賀）【新華社北京9月8日】中国商務部の報道官は8日、オランダが6日に半導体製造装置の輸出規制範囲拡大を発表したことに不満を表明し、規制措置を乱用しないよう求めた。報道官は次のように述べた。中国は関連の状況に留意している。中国とオランダはさまざまなレベルで半導体輸出規制の問題について意思疎通と協議を行ってきた。中国は