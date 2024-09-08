中国、製造業の外資参入制限を完全撤廃１１月から第23回中国国際工業博覧会で、ロボットによる車体溶接のデモンストレーションを見学する来場者。（2023年9月19日撮影、上海＝新華社記者/方竽）【新華社北京9月8日】中国の国家発展改革委員会と商務部は8日、「外国企業投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）」の2024年版を発表した。11月1日から施行する。制限措置は31項目から29項目に削減され、製造業分野での外