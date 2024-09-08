良質なホラー映画を手掛けるブラムハウス・プロダクションズが製作する、可愛らしいテディベアをめぐるホラー映画『イマジナリー』が11月８日より公開。日本版のポスター、予告編が解禁された。引っ越した新居の地下室で少女アリスが見つけたのは、古びたテディベア。“チョンシー”と名付けて一緒に遊び始めるが、次第に家族に異変が起こる。解禁された予告編はこちら。アリスがチョンシーと友達になり、宝探しゲームに興じる様子