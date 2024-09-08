陸上のマラソン女子（視覚障害Ｔ１２）で前回覇者の道下は４着でゴールしたが、３着の選手が失格となって銅メダルを手に。「いろんなことを乗り越えてきた。それを神様が見てくれていたんだな」。号泣していた道下に、トレードマークの笑顔が戻った。視覚障害のある選手にとっては困難なコースだった。石畳や激しいアップダウンだけではなく、路面に段差を設けて車の速度を抑制するための「ハンプ」にも苦戦。つまずいて、転倒