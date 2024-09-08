脚本家で映画監督の三谷幸喜氏（63）が8日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。舞台の本番中に出演者たちにイタズラを仕掛ける意図を語った。インタビュアーの林修氏が、これまで同番組に出演した俳優たちが舞台中に三谷氏からイタズラを仕掛けられたことを伝えた。このイタズラの意図を尋ねられた三谷氏は「舞台をやっていると、どうしても停滞する時期がある」と切り出した。続けて「同じ台本で同じ演出