俳優の高橋文哉（23）が8日放送の日本テレビ「行列のできる相談所」（日曜後9・00）に出演。スタジオに集結した“最強弁護士軍団”へ真剣に相談した。今回「令和の法律相談SP」と題し、弁護士の北村晴男氏、橋下徹氏、菊地幸夫氏に加え13年ぶりに住田裕子氏が登場。高橋は友人と食事した際、友人の支払いを立て替えたが後日忘れられていることがよくあるそう。6年前の高校3年生の時に立て替えた分もまだ返してもらっていない