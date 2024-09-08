「ロッテ９−５楽天」（８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ・藤原恭大外野手が４打数３安打２打点と大暴れし「バッティング練習で感覚が良かった。初球から今日は絶対いってやろうっていう気持ちでした」と振り返った。三回の第１打席から３打席連続安打。八回の第４打席では、失策を誘い全打席出塁とした。先発・佐々木が５回３失点で降板したが、猛打でアシスト。藤原は「今日は朗希に勝ちを付けられて良かった」と笑