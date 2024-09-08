気象庁は、8日午後10時15分に「記録的短時間大雨情報」を群馬県へ発表しました。午後10時までの1時間に、安中市松井田町付近で約１２０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼8日午後10時までの1時間雨量・安中市松井田町付近約120ミリ▼8日午後8時40分までの1時間雨量・富岡市妙義町付近約100ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっ