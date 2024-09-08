「ルヴァン杯・準々決勝、町田２−０新潟」（８日、町田ＧＩＯＮスタジアム）町田がホームで新潟を２−０で破った。だが、０−５で敗れたアウェーでの第１戦と合計スコア２−５で、準々決勝敗退。新潟が４強を決め、１０月の準決勝に進んだ。天皇杯、ルヴァン杯ともに敗退が決定。試合後、黒田剛監督（５４）は「もうここからがスタートだと思って、２つの大会こそ失ってしまったんですけど、この最後の９試合のために失った