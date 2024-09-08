8日、タレントの辻希美さんが自身のブログを更新し、中学2年生の長男・青空（せいあ）さんが歯列矯正を始めた事を報告し、日々の食生活について綴りました。【写真を見る】【辻希美】長男の歯列矯正開始「2〜3日固形物は一切食べることができず」食事作りで奮闘辻さんは「豆腐ハンバーグ」というタイトルでブログを更新。「せいあが歯の矯正をして6日がたちました」と報告し、「歯の矯正は色々な方法があったり、その人その人の歯