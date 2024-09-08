米軍普天間飛行場を抱える沖縄県宜野湾市で8日投開票された市長選で、市民は保守市政の継続を選んだ。自民、公明が推薦した元職の佐喜真淳（さきまあつし）氏（60）が2018年以来、6年ぶりに市長に復帰する。佐喜真氏は普天間飛行場の名護市辺野古への県内移設を容認するが、普天間飛行場の返還は移設計画が順調に進んでも12年後。飛行場周辺の騒音被害などは深刻で、選挙戦で言及した早期の負担軽減策を政府との交渉で実現できる