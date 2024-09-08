私はウタ。私たちの近くには義母がひとり暮らしをしているため、できるだけ良い関係を築こうと思っていました。しかし、メッセージの「誤爆」から義母が私のことを良く思っていなかったとわかります。しかもその内容は、私の悪口で身に覚えのないことばかり。ヨシキもその悪口に同調していたことを知り、私の怒りが爆発しました。ヨシキを問い詰めてもしどろもどろな返答ばかり。ウンザリした私は、3人で話をすることにしましたヨ