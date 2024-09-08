アジア・オリンピック評議会（ＯＣＡ）は８日、新会長にランディール・シン氏（インド）を選出したと発表した。任期は４年間。７７歳の同氏は元射撃選手で五輪５大会に代表入りした経験を持つ。ＯＣＡは昨年の会長選でシェイク・タラル氏（クウェート）を選んだが、兄で元会長のシェイク・アハマド氏らによる干渉があったとして、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が再選挙を求めていた。