プロ野球のファームは8日、イースタン、ウエスタン両リーグで7試合が行われた。ロッテ―DeNA戦（ロッテ浦和）は7回裏無死で降雨コールドゲームとなりロッテが3―0で勝利。先発・高野脩は5回3安打5奪三振無失点で6勝目（3敗）を挙げた。DeNA先発・小園は6回4安打7四死球3失点で3敗目（2勝）。オイシックスはヤクルト戦（ハードオフ新潟）に4―1で逆転勝ち。3番・知念が2安打2打点、島崎が2安打。先発・藪田が7回4安打1失点で5