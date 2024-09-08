幼少期から熱血ドラマオタクというエッセイスト、編集者の小林久乃が、テレビドラマでキラッと光る"脇役＝バイプレイヤー"にフィーチャーしていく連載『バイプレイヤーの泉』。第139回は俳優、声優の津田健次郎さんについて。最近、中年の活躍ぶりが目立つ。俳優の岡部たかしをはじめ、バイプレイヤーたちが40〜50代からブレイク。今年のオリンピックでは総合馬術団体のメダリストたちが、ほぼアラフィフだったことで"初老ジャパン