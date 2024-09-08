°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç?¡ÖÂè£³£±²ó¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£¹Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£°¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£³Ãå¡£ºòÇ¯£´·î¤ÎÉüµ¢¸å½éÍ¥¾¡¤ò£Ç?¤ÎÉñÂæ¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç³°ÏÈ¤ÎÎëÌÚ¹¨ÏÂ¡Ê£³£·¡áÉÍ¾¾¡Ë¡¢ÀÄ»³¼þÊ¿¡Ê£³£¹¡á°ËÀªºê¡Ë¤ËÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç»ö¼Â¾å¡¢¾¡µ¡¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢£³ÈÖ¼ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÇØ¸å¤«¤éµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿ÁáÀîÀ¶ÂÀÏº¡Ê£´£²¡á°ËÀªºê¡Ë¤òÉõ¤¸¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½