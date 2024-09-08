ソフトバンクは８日の西武戦（みずほペイペイ）に２―１で勝利し、連敗を「４」で止めた。２位・日本ハムが敗れたため優勝マジックは２つ減り「１３」に。救援陣５人をつぎ込む、まさに?必死の継投?で相手の反撃を振り切った。７日の試合では終盤に救援陣が踏ん張れず逆転負けを喫したが、そのリベンジを果たした。先発した松本晴が６回途中で降板すると、２番手で岩井が登板。１点差で二死一、二塁の緊迫した場面だったが、外