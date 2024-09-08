新日本プロレス８日の後楽園ホール大会で、「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン（ＬＩＪ）」の高橋ヒロム（３４）が、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のＨＥＮＡＲＥ（３２）に真っ向勝負を予告した。ヒロムは９日後楽園大会でＮＥＶＥＲ王座に挑戦する。この日の大会では鷹木信悟とのタッグで、ＨＥＮＡＲＥ＆フランシスコ・アキラとタッグマッチで激突した。序盤からＨＥＮＡＲＥとショルダータックル合戦を展開したヒロムは、