脚本家の三谷幸喜氏が８日放送のフジテレビ系「だれかｔｏなかい」（日曜・午後９時）に出演した。ＭＣの中居正広との初対面が１０年ほど前の萩本欽一と３人での対談だったこと明かした三谷さん。「あの時は本当に会話がかみ合わなかったじゃないですか？」と問いかけて笑わせた後、「その後、もう１回お会いしてるんですよ」と続けると、「僕が土曜日の情報番組に出る直前に控え室にいて、メイクしていたら、突然、横に（中