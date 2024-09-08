■これまでのあらすじ彼氏のユウと一緒に猫カフェに行った主人公・しろみ。ユウの地元の猫カフェに着くと、店の前でユウの母親が待ち構えていました。しろみを一目見た母親は突然激しく非難し始め、しろみはショックで猫カフェを楽しめずに帰ることにしました。その帰り道、ユウの家の前を通りかかった際、彼の母から生卵を投げつけられ、塩を撒かれたしろみ。しろみは近くの公園の水道で髪を洗い流し、ユウの謝罪を受け入れながら