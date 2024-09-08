◆ＹＢＣルヴァン杯▽準々決勝第２戦町田２―０新潟【２戦合計＝新潟５―２町田】（８日・町田ＧＩＯＮスタジアム）新潟はアウェーで町田と対戦し、０―２で敗北。４日の第１戦（５〇０）との合計で５―２となり、２０１５年以来９年ぶりの４強進出を果たした。準決勝の第１戦は１０月９日、第２戦は１０月１３日に開催される。今季公式戦２勝１分と相性の良かった町田相手に初黒星。松橋力蔵監督は「我々の良さを完全に封じ