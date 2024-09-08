自分の意見を言ったことがないの「出会いも暇もないよね」不倫なんてドラマの中だけ？パート勤務の早紀、専業主婦の美穂、派遣社員の麻衣。3人は子どもが同じ幼稚園に入園したのをきっかけに仲良くなったママ友グループです。子どもたちは小3になり、ママ友歴も6年目。性格や家庭状況は違えど気の合う3人は、定期的にランチやお茶をする関係を続けてきました。育児の悩みに共感しあい、不倫ドラマの話題で盛り上がる。何でも話せる