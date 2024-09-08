米軍普天間飛行場がある沖縄県宜野湾市の市長選が8日、投開票され、元市長で無所属の佐喜真淳（さきまあつし）氏（60）＝自民、公明推薦＝が、玉城デニー知事が支援した元市議で無所属新人の桃原（とうばる）功氏（65）＝立憲民主、共産、社民、地域政党・沖縄社会大衆党推薦＝ら2人を破り、3回目の当選を果たした。市長だった松川正則氏が7月に急逝したことに伴う選挙。政府が進める普天間飛行場の名護市辺野古移設を容認する保