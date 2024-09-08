歌手aiko（48）がTBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に出演。ニホンヤモリをペットにしており、ある人物に無許可で同じ名前にしていることを反省していた。aikoは「ニホンヤモリを飼っていて、よく夏場に家の壁とかに出る」と説明をした。出会ったきっかけは「たまたま家に迷いこんできたんですよ。12月の寒い日に」と話し「そのときは3〜4センチと小さかった」と語った。安住紳一郎アナ（51）が「消しゴムぐらい