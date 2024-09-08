なにかあったらすぐに連絡してくださいね多趣味で交友関係も広い彼。尊敬していたのに実際は？／信じていた旦那は出会い厨でした（1）婚活パーティーで女性の視線を集めていたマサルさんにアプローチされ、結婚を決めたリンさん。優しくて、お姫様のように大切にしてくれる彼の特別な相手になったと信じていた結婚でしたが…。結婚後に露わになったマサルさんの本性に不満が爆発！交友関係の広い彼を尊敬していましたが、毎晩のよ