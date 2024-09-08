大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）で主人公・紫式部（まひろ）を演じる吉高由里子と、中宮・藤原彰子を演じる見上愛が8日、滋賀県大津市で行われたスペシャルトークショーに登壇。紫式部が「源氏物語」の着想を得たといわれる石山寺など紫式部・平安時代にゆかりの深いこの地で、撮影現場の裏話や見どころなどを語った。吉高は、見上と共に客席中段からサプライズで登場すると、「今年3月にも石山寺を訪問