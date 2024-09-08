CMの時だけ効率よく寝てる!? 夫のうらやましすぎる特異能力「マンガみたいなことやめてくれる？」思わず母が突っ込んだ娘の行動／ご成長ありがとうございます（1）3児の母で関西在住の三本阪奈さんは、2019年1月から5人家族の日々を描いたコミックエッセイをSNSに投稿したところたちまち大人気に！ 三本さんのアカウントフォロワー数は56.2万人（2024年8月時点）に上っています。関西人ならではのツッコミが成長しつつある変わり者