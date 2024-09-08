ごめんまた転んじゃった…見た目も性格も正反対。気にしいな女子高生とおっちょこちょいなギャル／あなたが私を変えたから（1）ひょんなことから出会った、見た目も性格も正反対のふたり。周囲から見ても異質な女子高生ふたりが、かけがえのない友達になるまでを描いた青春ハートフルストーリー。まじめで大人しい岬（みさき）は、小さなことでもくよくよしすぎる性格。高2のクラス替えでも、仲良しグループと離れてしまいさっそく