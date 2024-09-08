勢い良く車に乗り込む母穏やかな元日が一変、あきらかにいつもと違う揺れ。震度6強の地震を体験した日／令和6年能登半島地震体験記2024年1月1日16時10分。その日、石川県七尾市在住の漫画家・まえだ永吉さんは家族と初詣を済ませ、部屋でリラックスしていました。アプリで遊んでいるとスマートフォンから緊急地震速報が鳴り響き、まるで洗濯機の中にいるかのような激しい揺れが襲ってきたそうです。大津波警報が出され、家族で避難