怯えてる女の子を警察沙汰になるまで追い回すのがお前の人生なのか「誰かが勝手に部屋に入っている」女性依頼者が語ったストーカー被害／夜逃げ屋日記3（1）DVやストーカー、毒親に虐待。さまざまな事情から「命を懸けてでも逃げたい」と窮地に追い込まれた人々が救いの手を求めた先。それは、やり手の女性社長が取り仕切る特殊な引っ越し業者、通称・夜逃げ屋でした。お金もない、描きたいものもわからない。そんな苦境に立ってい