■皮切りとなったベルーナドーム公演には2日間で約6万6,000人を集客 BUMP OF CHICKENの最新ツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』が開幕した。 9月4日にリリースされた5年ぶり10枚目のアルバム『Iris』を引っ提げて開催される今回のツアー。皮切りとなったベルーナドーム公演は9月7日、8日の2日間開催され、約6万6,000人を集客。2019年に開催されたツアー『au