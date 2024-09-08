2024JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド準々決勝の第2戦が8日に各地で開催された。ホームで行われた第1戦を6−1と大勝した横浜F・マリノスは、5点のリードを持って北海道コンサドーレ札幌の本拠地に乗り込んだ。試合は14分、最終ラインからエドゥアルドが出したスルーパスが背後のスペースへ流れると、抜け出したヤン・マテウスが冷静に決め、横浜FMが先手を取る。札幌としては6点差という苦しい状況に立たされたが、