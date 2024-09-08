脚本家の三谷幸喜氏（63）が、8日放送のフジテレビ系「だれかtoなかい」（日曜後9・00）にゲスト出演し、ダブルMCのタレント中居正広（52）との思い出を語った。俳優の西島秀俊（53）とのクロストークでは、出演者たちとの関わり合いについてトーク。三谷氏は「中居さんとお会いするのはいつ以来ですかね？」と話しながら、過去に行った中居とコメディアン萩本欽一との鼎談（ていだん）企画を回想。「と思ったら、その後に（中