ソフトバンク３―１西武（パ・リーグ＝８日）――ソフトバンクが連敗を４で止めた。二回に甲斐の２点二塁打で先行し、小刻みな継投で逃げ切った。先発の松本晴が２勝目。西武は好投の武内を援護できなかった。◇オリックス５―４日本ハム（パ・リーグ＝８日）――オリックスが延長戦を制した。十回、西野の適時打で勝ち越し、その裏をペルドモが締めた。日本ハムは九回に追いついたものの及ばず、連勝が４で止まった。◇ロッ