8月31日にベルーナドームで行われた埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズの一戦で、西武・栗山巧が放った“劇的すぎる代打逆転弾”が、野球ファンの間で話題となっている。【映像】鳥肌級の代打逆転ホームラン0-1、西武が1点ビハインドで迎えた8回裏・西武の攻撃、1死三塁の場面で、1番・奥村光一への代打として打席に立った栗山は、代わったばかりの日本ハム3番手・河野竜生が投じた初球、真ん中やや高めに甘く入った1