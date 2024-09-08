気象台は、午後9時50分に、大雨警報（土砂災害）を前橋市、桐生市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】群馬県・前橋市、桐生市に発表南部では、9日未明まで土砂災害に、8日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■前橋市□大雨警報【発表】・土砂災害9日未明にかけて警戒■桐生市□大雨警報【発表】・土砂災害9日未明にかけて警戒■富岡市□大雨警報・土砂災害9